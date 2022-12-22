Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 513 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 201, вторую дозу получили 109 человек, "бустерную" дозу - 181 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 22.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 928 983, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5395 000, вторую дозу получили 4 875 208, "бустерную" дозу - 3 394 308 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 264 467 человек.