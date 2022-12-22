Сколько членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечены постоянной работой?

В этом году в Азербайджане более 6800 членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечены постоянной работой.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщили в Государственной службе занятости в ответ на запрос Trend.

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