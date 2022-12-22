https://news.day.az/society/1522048.html Сколько членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечены постоянной работой? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Сколько членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечены постоянной работой? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В этом году в Азербайджане более 6800 членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечены постоянной работой.
Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщили в Государственной службе занятости в ответ на запрос Trend.
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