https://news.day.az/society/1522091.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в решении Кабинета министров.
Согласно решению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 марта 2023 года.
Отметим, что ранее срок действия особого карантинного режима был установлен на период до 1 января 2023 года.
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