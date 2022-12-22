В Азербайджане продлен особый карантинный режим.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в решении Кабинета министров.

Согласно решению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 марта 2023 года.

Отметим, что ранее срок действия особого карантинного режима был установлен на период до 1 января 2023 года.