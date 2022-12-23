На дорогах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Круг у станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, в направлении центра;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;
10. Трасса Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст Кероглу;
11. Проспект Гара Гараева, от м/ст Гара Гараев до м/ст Кероглу;
12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в сторону м/ст Кероглу (до круга).
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