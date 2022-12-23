На дорогах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Круг у станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, в направлении центра;

6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Афиаддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньядова;

10. Трасса Сабунчи-Забрат, в сторону м/ст Кероглу;

11. Проспект Гара Гараева, от м/ст Гара Гараев до м/ст Кероглу;

12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в сторону м/ст Кероглу (до круга).