В Баку водитель купил дорогой автомобиль и попал в ДТП - ФОТО
В Хатаинском районе Баку грузовик врезался в легковой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Бабека.
Водитель грузовика марки "Исузу" при движении на высокой скорости потерял контроль над управлением.
В результате вышедший из-под контроля грузовик врезался в движущийся в том же направлении автомобиль марки Toyota.
В результате аварии пострадал пассажир грузовика.
На место происшествия привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции. Пострадавший пассажир доставлен в больницу.
Владелец легкового автомобиля марки Toyota Prado сообщил, что купил автомобиль в день ДТП.
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