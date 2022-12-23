В Баку водитель купил дорогой автомобиль и попал в ДТП

В Хатаинском районе Баку грузовик врезался в легковой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Бабека.

Водитель грузовика марки "Исузу" при движении на высокой скорости потерял контроль над управлением.

В результате вышедший из-под контроля грузовик врезался в движущийся в том же направлении автомобиль марки Toyota.

В результате аварии пострадал пассажир грузовика.

На место происшествия привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции. Пострадавший пассажир доставлен в больницу.

Владелец легкового автомобиля марки Toyota Prado сообщил, что купил автомобиль в день ДТП.

Рыночная цена автомобиля 2022 года выпуска составляет 102 тысячи манатов.