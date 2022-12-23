В Агстафе в ДТП погиб полицейский

В связи с дорожно-транспортным происшествием на 454-м километре автомагистрали Баку-Газах-Республика Грузия на место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции Агстафинского района, прокуратуры Агстафинского района и 9-го взвода дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

В результате предварительного расследования установлено, что автомобиль марки Hyundai, которым управлял Агиль Алиев 1988 года рождения, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги, водитель погиб. Отметим, что А. Алиев- лейтенант полиции, старший инспектор отделения Государственной дорожной полиции Газахского районного отдела полиции.

В прокуратуре Агстафинского района продолжается расследование происшествия.