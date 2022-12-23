МЧС обратилось к предприятиям Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к предприятиям и организациям, занимающимся радиологической деятельностью.

Как сообщили Day.Az в МЧС, с расширением применения современных технологий в медицинских и производственных учреждениях, а также в научно-исследовательских и учебных заведениях увеличиваются случаи использования источников ионизирующего излучения (рентгенодиагностической и терапевтической аппаратуры, различного рода научно-исследовательских установок и др.).

Однако использование источников ионизирующего излучения без соблюдения установленных правил безопасности в конечном итоге становится опасным для людей и окружающей среды. В результате проведенных исследований было установлено, что в ряде случаев источники ионизирующего излучения применялись с нарушением требований законодательства и соответствующих правил техники безопасности.

В связи с этим на основании соответствующего законодательства осуществляются регулирующие и контрольные мероприятия для обеспечения безопасного осуществления деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего излучения.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, связанные с использованием источников ионизирующего излучения, строительством объектов, проектированием и подготовкой к ним технологического оборудования, работы в области добычи, производства, переработки, использования, транспортирования и хранения средств радиационной безопасности, а также радиоактивных веществ осуществляется путем получения разрешения, а такие разрешения выдает Государственное агентство МЧС по регулированию ядерной и радиационной деятельности.

Поэтому МЧС обращается ко всем предприятиям и организациям, осуществляющим радиационную деятельность, и напоминает, что использование источников ионизирующего излучения осуществляется лишь на основании специального разрешения. Предприятия и организации, осуществляющие радиологическую деятельность без получения такого разрешения, несут ответственность в соответствии с законодательством.