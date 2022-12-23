Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 24 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 9-11° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются переменные дожди, в горных территориях снег, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. Ночью и утром на дорогах горных районов гололедица.