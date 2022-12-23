В Баку столкнулись 9 автомобилей

Минувшей ночью в Баку произошла цепная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, 9 автомобилей столкнулись на проспекте Зии Бюньятова.

Сообщается, что инцидент произошел из-за скользкой дороги ввиду дождливой погоды, а водители не соблюдали дистанцию.

В результате, хотя никто серьезно не пострадал, автомобили получили значительные повреждения.

Представляем кадры аварии: