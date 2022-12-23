https://news.day.az/society/1522281.html В Баку столкнулись 9 автомобилей - ВИДЕО
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, 9 автомобилей столкнулись на проспекте Зии Бюньятова.
В Баку столкнулись 9 автомобилей - ВИДЕО
Минувшей ночью в Баку произошла цепная авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, 9 автомобилей столкнулись на проспекте Зии Бюньятова.
Сообщается, что инцидент произошел из-за скользкой дороги ввиду дождливой погоды, а водители не соблюдали дистанцию.
В результате, хотя никто серьезно не пострадал, автомобили получили значительные повреждения.
Представляем кадры аварии:
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