Вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана
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Устанавливаются случаи недопустимости проведения закрытого судебного заседания с использованием системы видеоконференцсвязи.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос о внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

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