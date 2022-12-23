https://news.day.az/society/1522301.html Вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана
Вносятся изменения в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджана
Устанавливаются случаи недопустимости проведения закрытого судебного заседания с использованием системы видеоконференцсвязи.
Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос о внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
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