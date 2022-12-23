https://news.day.az/society/1522310.html В Азербайджане учреждается новая медаль
В Азербайджане учреждается новая медаль
В Азербайджане учреждается новая медаль.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За отличие в службе" для сотрудников органов внутренних дел".
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре