https://news.day.az/society/1522313.html Увеличился общий объем воды в Мингячевирском водохранилище
Увеличился общий объем воды в Мингячевирском водохранилище
Средний расход воды реки Кура в пункте Гырагкесемен составил 229 м3/с, что на 25-30 процентов больше, чем в 2021 году.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель руководителя Национальной службы по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре