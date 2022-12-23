Увеличился общий объем воды в Мингячевирском водохранилище

Средний расход воды реки Кура в пункте Гырагкесемен составил 229 м3/с, что на 25-30 процентов больше, чем в 2021 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал заместитель руководителя Национальной службы по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев.

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