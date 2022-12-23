В Азербайджане усиливается социальная защита диппредставителей
В Азербайджане усиливается социальная защита дипломатических представителей.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.
Сообщая об изменении, председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев заявил, что предлагаемые изменения значительно улучшат социальное положение граждан, работающих на дипломатической службе.
"Здесь учреждаются новые надбавки. Будут даны дифференцирующие коэффициенты в соответствии с уровнем социально-экономического развития страны, в которой они работают. От взносов на социальное страхование также будут освобождены новые пособия, коэффициенты", - отметил он.
Изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре