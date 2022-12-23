В Азербайджане учреждается новая должность.

Как сообщает в пятницу Day.Az, данный вопрос нашел отражение в внесенном сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса изменении в закон Азербайджанской Республики "О правилах этического поведения государственных служащих".

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