На рынке упакованной питьевой воды Азербайджана существует несколько предлагаемых населению марок воды. Новое исследование было проведено Маркетинговый центр ERA провел исследование на предмет их покупательной способности и конкурентной доли на рынке.

В этом исследовании, проводимом второй год подряд, путем проведения опроса среди населения был подготовлен список брендов воды, пользующихся повышенным спросом. Для интереса отметим, что вопросы задаются в соответствии с международными стандартами и опрос охватывает все регионы.

По заключению респондентов, принявших участие в опросе этого года, бренд Sirab имел превосходство по сравнению с другими марками по усредненному значению перечисленных ниже 5 показателей.

Любимый бренд воды в стране рассчитывается по нижеследующим 5 различным индексам:

1. Индикатор реального спонсора (лояльность - NPS)

2. Индекс удовлетворенности (CSAT)

3. Общее впечатление

4. Восприятие качества

5. Баланс цена-качество/восприятие ценности бренда

Для информации сообщаем, что в прошлом году был проведен аналогичный опрос среди 1 200 респондентов и Sirab был признан любимой водой в Азербайджане.

Sirab - любимый потребителями национальный бренд воды в Азербайджане. В настоящее время экспортируемый примерно в 15 стран международного продовольственного рынка Sirab уже во второй раз сохраняет свое лидерство в стране.

Сюжет - -https://youtu.be/W7t3CyF1k2c