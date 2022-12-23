Баку готовится к встрече Нового года

В связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года исполнительной властью столицы проводятся соответствующие подготовительные мероприятия.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Уже установлены новогодние атрибуты, оформлены парки, площади и улицы города, организованы праздничные ярмарки.

В результате успешной политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан стремительно развивается, в соответствии с этим в нашем городе проводятся специальные подготовительные работы по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Помимо проспекта Нефтяников, улиц Юсифа Сафарова и Ниязи, где традиционно проводятся праздничное оформление города, в этом году также были оформлены улица Истиглалият и проспект Азербайджан. На круге Азнефть создан комплекс новогодних елок высотой 20 метров со специальной планировкой. Работы охватывают и оформление объектов общественного питания.

Кроме того, как всегда, в местах, массового в праздничные дни скопления людей - на площади Фонтанов, на Приморском бульваре, в комплексе Ичеришехер подготовка к празднику в этом году велась в иной и масштабной форме на основе специальной программы.

Также исполнительным властям районов рекомендовано подготовить образцовую улицу в связи с праздником.

В то же время в соответствии с утвержденными локациями Департаментом торговли и услуг города Баку были установлены палатки и организованы праздничные ярмарки для жителей и гостей города.

17 декабря в рамках подготовительной работы на территории города Баку была проведена общегородская выставка под девизом "Новый год с чистым городом". В большинстве скверов и парков города установлены новогодние елки, проведены подготовительные работы.

Традиционно 31 декабря в Приморском национальном парке исполнительной властью города Баку будет организован грандиозный праздничный фейерверк.