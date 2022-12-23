Мужчина продавал ресторанам и донерным непригодную для употребления конину и говядину

Задержан человек, продававший ресторанам и донерным Баку непригодную для употребления конину и говядину.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Согласно информации, Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Агентством продовольственной безопасности провело мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности граждан. В результате проверок был задержан Заур Рустамов, занимавшийся продажей непригодного для употребления в пищу мяса мертвых лошадей и крупного рогатого скота.

Сотрудники Главного управления и специалисты Агентства продовольственной безопасности провели осмотр фермы и складских помещений, принадлежащих Зауру Рустамову, была обнаружена большая партия непригодной для употребления говядины и конины, изъяты вещественные доказательства.

По факту продолжаются расследование и оперативно-розыскные мероприятия.