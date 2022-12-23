https://news.day.az/society/1522418.html Тяжелое ДТП в Кяльбаджаре, есть пострадавший - ФОТО
Тяжелое ДТП в Кяльбаджаре, есть пострадавший - ФОТО
23 декабря в селе Алмалыг Кяльбаджарского района столкнулись 2 грузовика, один из водителей, житель села Тоганалы Гёйгёльского района В.Байрамов получил незначительные травмы.
Об этом Day.Az сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.
Согласно информации, на место происшествия прибыли сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре