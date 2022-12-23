Тяжелое ДТП в Кяльбаджаре,
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23 декабря в селе Алмалыг Кяльбаджарского района столкнулись 2 грузовика, один из водителей, житель села Тоганалы Гёйгёльского района В.Байрамов получил незначительные травмы.

Об этом Day.Az сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Согласно информации, на место происшествия прибыли сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции.

По факту проводится расследование.