https://news.day.az/society/1522422.html Теймур Мусаев встретился с президентом Международной педиатрической ассоциации - ФОТО
Теймур Мусаев встретился с президентом Международной педиатрической ассоциации - ФОТО
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с президентом Международной педиатрической ассоциации (IPA), профессором Энвером Гасаноглу, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.
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