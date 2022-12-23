https://news.day.az/society/1522434.html Кража с банковского счета в Баку
Кража с банковского счета в Баку
В полицию поступила информация о хищении 2 000 манатов с банковского счета жительницы Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП, был выявлен и задержан подозреваемый в совершении преступления уроженец Нахчывана Талех Алиев.
По данному факту ведется расследование.
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