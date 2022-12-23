Кража с банковского счета в Баку

В полицию поступила информация о хищении 2 000 манатов с банковского счета жительницы Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отдела полиции Низаминского РУП, был выявлен и задержан подозреваемый в совершении преступления уроженец Нахчывана Талех Алиев.

По данному факту ведется расследование.