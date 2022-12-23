В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом, 78 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 825 821 случай заражения коронавирусной инфекцией, 815 219 человек вылечились, 10 002 скончались, число активных больных - 600.

За прошедшие сутки проведено 1 506 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 416 537 тестов.