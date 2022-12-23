Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 263 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 89, вторую дозу получили 39, бустерную дозу - 108 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 27.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 929 246, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 089, вторую дозу получили 4 875 247, бустерную дозу - 3 394 416 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 494 человека.