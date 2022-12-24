Пожар в доме в Агджабеди

В Агджабединском районе сгорел дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в селе Аран на площади 86 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции пяти комнат и кровля одноэтажного шестикомнатного дома общей площадью 110 кв. м.

Остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня.

Пожар потушен.