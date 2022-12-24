https://news.day.az/society/1522546.html Пожар в доме в Агджабеди
Пожар в доме в Агджабеди
В Агджабединском районе сгорел дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в селе Аран на площади 86 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции пяти комнат и кровля одноэтажного шестикомнатного дома общей площадью 110 кв. м.
Остальная часть дома и близлежащие постройки были защищены от огня.
Пожар потушен.
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