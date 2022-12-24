Житель Сальяна ограбил двух людей в Ширване.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в местный отдел полиции поступила информация о том, что двое жителей города попросили у незнакомца помощи в обналичивании банковской карты, однако тот снял из банкомата деньги и сбежал.

В результате расследования, проведенного сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что данное преступление было совершено жителем Сальянского района Физули Наджафовым, который ранее был арестован в административном порядке в Баку.

Ф.Наджафов был доставлен в отдел полиции Ширвана, в его отношении приняты меры в соответствии с законодательством АР.

По данному факту продолжается расследование.

Сотрудники полиции не исключают причастность Ф.Наджафова к аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий данного лица просят обратиться в службу 102 МВД, а также в местные управления и отделы полиции.