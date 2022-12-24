Объявлены сроки обновления тарифного лимита на газовых счетчиках

Обновление тарифного лимита на используемых на территории страны газовых счетчиках типа смарт-карт автоматически произойдет в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил заведующий отделом по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев в рамках акции "Открытые двери".

По словам заведующего отделом, в настоящее время в Азербайджане насчитывается около 1 миллиона абонентов, использующих газовые счетчики типа смарт-карт.

"Процесс обновления лимитов на счетчикахоставшихся около 1,4 миллиона наших абонентов, то есть тех, которые используют механические счетчики с постоплатой, займет несколько дней", - сказал он.

Он добавил, что согласно правилам, установленным Кабинетом Министров, обновление лимитов на механических счетчиках должно быть обеспечено до 10 января.

"Но одна из основных наших целей заключается в том, чтобы этот процесс был выполнен до 6 января", - добавил Э.Велиев.

В качестве факторов, которые могут помешать выполнению поставленной цели, Эльдениз Велиев назвал отсутствие абонентов дома ввиду разъездов и других субъективных причин, связанных с праздничными днями.

Кроме того, представитель структуры подчеркнул, что за последние два года, после Отечественной войны, ПО "Азеригаз" оперативно отреагировало на обращения более 200 семей шехидов, связанные с процессом газификации, проблемами со счетчиками, сменой расположения газовых линий и пр.

"Мы считаем это своим долгом. Объем услуг, которые мы оказываем семьям шехидов, превышает услуги, которые мы оказываем другим абонентам", - сказал он.