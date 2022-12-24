Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу
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Задержаны 5 граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу из Азербайджана в Россию, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

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