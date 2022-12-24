https://news.day.az/society/1522590.html Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу - ГПС Азербайджана - ФОТО
Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся нарушить границу - ГПС Азербайджана - ФОТО
Задержаны 5 граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу из Азербайджана в Россию, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре