https://news.day.az/society/1522606.html Мухтар Бабаев о жестокой эксплуатации месторождений в период оккупации
Мухтар Бабаев о жестокой эксплуатации месторождений в период оккупации
В период оккупации 52 месторождения были подвергнуты жестокой эксплуатации без соблюдения каких-либо экологических норм.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".
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