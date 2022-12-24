Сколько человек в Азербайджане охватили меры соцподдержки?

Масштабные меры социальной поддержки, осуществляемые Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, охватили 121 тысячу человек и оказали 260 тысяч услуг, ориентированных на поддержку.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в министерстве.

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