https://news.day.az/society/1522619.html До 800 учителей готовы работать в Карабахе - Эмин Амруллаев
До 800 учителей готовы работать в Карабахе - Эмин Амруллаев
До 800 учителей готовы работать на освобожденных территориях Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".
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