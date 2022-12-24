https://news.day.az/society/1522620.html Восстанавливается сеть метеонаблюдения и экомониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации – Мухтар Бабаев
Восстанавливается сеть метеонаблюдения и экомониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации – Мухтар Бабаев
Восстанавливается сеть гидрометеорологического наблюдения и экологического мониторинга в Карабахе, уничтоженная армянами в годы оккупации.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".
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