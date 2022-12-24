Сколько семей будут переселены в Карабах?

В 2024-2026 годах на освобожденные территории Азербайджана планируется переселить 34 500 семей.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".

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