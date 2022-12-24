https://news.day.az/society/1522703.html На землях лесного фонда Азербайджана будут проведены дополнительные посевные работы
На землях лесного фонда Азербайджана будут проведены дополнительные посевные работы
С 24 по 30 декабря будут проведены посевные работы дополнительно еще на 140 гектарах лесного фонда.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщил Trend начальник Службы развития лесов Азербайджана Халигверди Гусейнов.
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