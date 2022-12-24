https://news.day.az/society/1522765.html Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
В Азербайджане выявлено еще 84 случая заражения коронавирусом, 104 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки скончались 4 пациента с коронавирусом.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, 815 323 человека вылечились, 10 006 скончались, число активных больных - 564.
За прошедшие сутки проведено 1 957 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведен 7 418 494 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре