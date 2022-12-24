Сколько человек привилось от COVID-19 за сутки в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 419 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 140, вторую дозу получили 100, бустерную дозу - 154 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 27.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 929 665, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 229, вторую дозу получили 4 875 347, бустерную дозу - 3 394 570 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 519 человек.