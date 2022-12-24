Автомобиль сбил женщину с внуком в Баку

В Хазарском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрирован в поселке Бина.

На территории, именуемой "Совхоз" легковой автомобиль сбил Тубат Алиеву 1951 года рождения и ее внука Алиева Тунара Рахил оглу 2011 года рождения.

Ребенокпогиб на месте происшествия.

Его бабушка в тяжелом состоянии помещена в реанимационное отделение больницы.

По данному факту сотрудники Управления полиции Хазарского района проводят расследование.