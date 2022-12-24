https://news.day.az/society/1522783.html Автомобиль сбил женщину с внуком в Баку - ребенок погиб
Автомобиль сбил женщину с внуком в Баку - ребенок погиб
В Хазарском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрирован в поселке Бина.
На территории, именуемой "Совхоз" легковой автомобиль сбил Тубат Алиеву 1951 года рождения и ее внука Алиева Тунара Рахил оглу 2011 года рождения.
Ребенокпогиб на месте происшествия.
Его бабушка в тяжелом состоянии помещена в реанимационное отделение больницы.
По данному факту сотрудники Управления полиции Хазарского района проводят расследование.
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