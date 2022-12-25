Тяжелое ДТП на автомагистрали Баку-Губа

Сегодня на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az, на 72-м километре автомагистрали автомобиль марки "Ford", за рулем которого находился житель Губинского района Шакир Гафаров (1955 г.р.), врезался в ограждение. В результате аварии погиб водитель.

Расследование по факту продолжается.