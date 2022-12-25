https://news.day.az/society/1522848.html Тяжелое ДТП на автомагистрали Баку-Губа - есть погибший
Тяжелое ДТП на автомагистрали Баку-Губа - есть погибший
Сегодня на автомагистрали Баку-Губа произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, на 72-м километре автомагистрали автомобиль марки "Ford", за рулем которого находился житель Губинского района Шакир Гафаров (1955 г.р.), врезался в ограждение. В результате аварии погиб водитель.
Расследование по факту продолжается.
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