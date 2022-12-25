Вниманию водителей!

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами ожидается моросящий дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 7-9° тепла, в Баку ночью 5-7° тепла, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых восточных районах возможны осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза. Ночью в горных районах ожидается гололедица на дорогах.