https://news.day.az/society/1522908.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 72 случая заражения коронавирусом, 72 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 825 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 815 395 человек вылечились, 10 006 скончались, число активных больных - 564.
За прошедшие сутки проведено 1 930 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 420 424 теста.
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