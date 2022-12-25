Стало известно число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 226 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 75, вторую дозу получили 38, бустерную дозу - 97 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 16.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 929 891, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 395 304, вторую дозу получили 4 875 385, бустерную дозу - 3 394 667 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 535 человек.