https://news.day.az/society/1522927.html В Исмаиллы столкнулись «BMW» и «Honda» - есть погибший
В Исмаиллы столкнулись «BMW» и «Honda» - есть погибший
Сегодня примерно в 15:30 на участке автомагистрали Исмаиллы-Габала, проходящем по территории села Гурбанэфенди Исмаиллинского района, столкнулись автомобили "BMW" и "Honda".
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате аварии пассажир автомобиля марки "Honda" Нурлан Нагиев (2002 г.р.) от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшие при аварии госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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