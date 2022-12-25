В Исмаиллы столкнулись «BMW» и «Honda»
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Сегодня примерно в 15:30 на участке автомагистрали Исмаиллы-Габала, проходящем по территории села Гурбанэфенди Исмаиллинского района, столкнулись автомобили "BMW" и "Honda".

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате аварии пассажир автомобиля марки "Honda" Нурлан Нагиев (2002 г.р.) от полученных травм скончался в больнице. Пострадавшие при аварии госпитализированы.

По факту проводится расследование.