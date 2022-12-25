https://news.day.az/society/1522928.html Неосторожность подростка в Гяндже чуть не привела к трагедии
Неосторожность подростка в Гяндже чуть не привела к трагедии
В Гяндже 15-летнего подростка ударило током в вагоне на железнодорожном вокзале.
Как передает Day.Az, Джафаров Эльгюн Эльчин оглу (2007 г.р.) получил тяжелые ожоги, взобравшись на грузовой вагон на Гянджачайской железнодорожной станции и коснувшись электропроводов высокого напряжения. Инцидент произошел сегодня примерно в 16:05.
Благодаря оперативным действиям находившихся на территории сотрудников АЖД в 16:30 пострадавший был доставлен в автомобиле скорой помощи в больницу.
По факту проводится расследование.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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