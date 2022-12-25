Неосторожность подростка в Гяндже чуть не привела к трагедии

В Гяндже 15-летнего подростка ударило током в вагоне на железнодорожном вокзале.

Как передает Day.Az, Джафаров Эльгюн Эльчин оглу (2007 г.р.) получил тяжелые ожоги, взобравшись на грузовой вагон на Гянджачайской железнодорожной станции и коснувшись электропроводов высокого напряжения. Инцидент произошел сегодня примерно в 16:05.

Благодаря оперативным действиям находившихся на территории сотрудников АЖД в 16:30 пострадавший был доставлен в автомобиле скорой помощи в больницу.

По факту проводится расследование.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.