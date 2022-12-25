В Deniz Mall фотограф упал в бассейн

В торговом центре Deniz Mall во время проводимого мероприятия произошел инцидент.

Как передает Day.Az, освещавший мероприятие фотограф упал в бассейн с водой, сообщают местные телеграм-каналы.

Отмечается, что сотрудники центра во время оказали помощь пострадавшему и вытащили его из воды.

Представляем вашему вниманию эти кадры: