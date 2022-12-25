https://news.day.az/society/1522941.html В Deniz Mall фотограф упал в бассейн - ВИДЕО
В Deniz Mall фотограф упал в бассейн - ВИДЕО
В торговом центре Deniz Mall во время проводимого мероприятия произошел инцидент.
Как передает Day.Az, освещавший мероприятие фотограф упал в бассейн с водой, сообщают местные телеграм-каналы.
Отмечается, что сотрудники центра во время оказали помощь пострадавшему и вытащили его из воды.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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