Смертельное ДТП в Кюрдамире

На территории села Чехранлы в Кюрдамирском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобиля марки "Ford" и грузовика "КамАз", пассажир первого транспортного средства, житель Балакенского района Эльвин Керимов скончался, а водитель Раван Гынтыев с тяжелыми травмами был госпитализирован в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.