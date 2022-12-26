https://news.day.az/society/1522988.html Смертельное ДТП в Кюрдамире
Смертельное ДТП в Кюрдамире
На территории села Чехранлы в Кюрдамирском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения автомобиля марки "Ford" и грузовика "КамАз", пассажир первого транспортного средства, житель Балакенского района Эльвин Керимов скончался, а водитель Раван Гынтыев с тяжелыми травмами был госпитализирован в Кюрдамирскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.
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