Благотворительный гала-ужин «золотое сердце» и национальная гуманитарная премия

Азербайджанское Общество Красного Полумесяца (AzQAC) 16 декабря 2022 года организовало ежегодный благотворительный гала-ужин "Золотое сердце" который прошел в отеле Fairmont в Баку (Азербайджан). Участникам была предоставлена обновленная информация о деятельности AzQAC за последние годы, включая планы на предстоящий год.

https://www.youtube.com/watch?v=KQW2EVA377g

"Золотое сердце" - это ежегодное мероприятие на высшем уровне, собирающее более сотни почетных гостей, включая бизнес-лидеров, международные гуманитарные организации, знаменитостей и представителей государственных структур с целью побудить их внести вклад в социальную ответственность и обменяться опытом с другими участниками в поддержке некоммерческой деятельности. В этом году более 90 человек приняли участие в гала-ужине "Золотое сердце".

В свою очередь гвоздём программы является национальная гуманитарная премия "Золотое сердце" - ежегодное мероприятие, целью которого является вручение премий за вклад государственных учреждений, коммерческих компаний, международных организаций и частных лиц, способствующий реализации гуманитарных, благотворительных и социальных программ и проектов в Азербайджане и за рубежом. Основные номинации - помощь и забота о детях; поддержка науки и образования; благополучие и забота об инвалидах и пожилых людях; пропаганда, поддержка и развитие спорта; благополучие и забота о ветеранах, беженцах и мигрантах; вклад в защиту окружающей среды и зеленых технологий; вклад в здравоохранение; продвижение и вклад средств массовой информации в благотворительность.

Для осуществление еще более прозрачной и эффективной гуманитарной и юридической деятельности в современном мире AzQAC разработала и внедряет Систему Управления Пожертвованиями "YARDIM.ET". При помощи этой системы любой желающий, как физическое, так и юридическое лицо, может осуществить пожертвование онлайн, посредством банковской карты любого банка (Visa, MasterCard), терминалов оплат MilliÖn и eManat, кошельков hesab.az и ePul.az, SMS платежей по короткому номеру 8116 и многими другими способами. Все осуществлённые пожертвования сразу же публикуются на сайте, а собранные средства идут на помощь нуждающимся людям и не имеют никакой коммерческой составляющей.