https://news.day.az/society/1523010.html Тяжелое ДТП в Габале
Тяжелое ДТП в Габале
В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел сегодня ночью в селе Лаза, передает Day.Az.
Автомобиль "ГАЗ-3110", которым управлял Мехран Гасанов, съехал с дороги и упал в овраг. В результате ДТП водитель получил различные травмы, а пассажир Маариф Хасиев скончался на месте.
Факт расследуется.
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