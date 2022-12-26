Тяжелое ДТП в Габале
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В Габале произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили АПА в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, инцидент произошел сегодня ночью в селе Лаза, передает Day.Az.

Автомобиль "ГАЗ-3110", которым управлял Мехран Гасанов, съехал с дороги и упал в овраг. В результате ДТП водитель получил различные травмы, а пассажир Маариф Хасиев скончался на месте.

Факт расследуется.