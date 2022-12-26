https://news.day.az/society/1523015.html В Астаре автомобиль сбил пешехода
В Астаре автомобиль сбил пешехода
25 декабря около 19:00 в селе Пенсар Астаринского района жительница района В.Ибадова на управляемой ею автомобиле "Chevrolet" сбила жительницу района А.Гулиеву, которая шла по обочине дороги.
Об этом Day.Az сообщили в МВД.
В результате женщина скончалась по дороге в больницу.
В Астаринском РОП проводится расследование.
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