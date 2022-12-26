В Астаре автомобиль сбил пешехода

25 декабря около 19:00 в селе Пенсар Астаринского района жительница района В.Ибадова на управляемой ею автомобиле "Chevrolet" сбила жительницу района А.Гулиеву, которая шла по обочине дороги.

Об этом Day.Az сообщили в МВД.

В результате женщина скончалась по дороге в больницу.

В Астаринском РОП проводится расследование.