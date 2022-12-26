Пожар в Баку

В Сабунчинском районе города Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции авторемонтного цеха общей площадью 50 кв.м. и воспламеняющиеся части находившегося в цехе легкового автомобиля марки "Fiat".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Сообщается, во время пожара 2 человека получили травмы и были доставлены в больницу до прибытия пожарных на место происшествия.

Близлежащие строения были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.