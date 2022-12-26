https://news.day.az/society/1523044.html Продолжается реализация третьего пакета социальных реформ - Гималай Мамише
Продолжается реализация третьего пакета социальных реформ - Гималай Мамише
В 2022 году критерий потребности в адресной помощи в Азербайджане повышен со 170 до 200 манатов и охватывает 280 тысяч человек.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Фонда Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.
Он отметил, что минимальный размер пенсии повышен с 200 до 240 манатов и это изменение затронет 40 тысяч человек.
"Продолжается реализация третьего пакета социальных реформ. В рамках проводимых реформ наблюдается увеличение среднемесячного размера трудовых пенсий. Размер трудовой пенсии по возрасту повысился по сравнению с прошлым годом на 11%", - добавил он.
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