https://news.day.az/society/1523069.html Механизм единовременной выплаты специалистам, занятым на освобожденных территориях пока не определен - Гималай Мамишев
Механизм единовременной выплаты специалистам, занятым на освобожденных территориях пока не определен - Гималай Мамишев
Специалистам, работающим на освобожденных территориях Азербайджана, для поддержания первичных материально-бытовых условий в следующем году предусмотрены единовременные пособия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Государственного фонда социальной защиты(ГФСЗ) Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.
Он отметил, что механизм пока не конкретен и данный вопрос прорабатывается.
"Выплаты будут назначаться на основании обращений", - добавил он.
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