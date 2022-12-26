Важная новость для арендаторов квартир

В Азербайджане адресная социальная помощь арендаторам будет повышена в размере расходов на аренду квартиры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Фонда Гималай Мамишев на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, для этого необходимо подать заявление.

"Заявитель во время подачи заявки должен будет подтвердить, что платит за аренду. В этом случае размер адресной социальной помощи будет повышен в размере расходов на аренду",- добавил он.